Kolmapäeval, 29.novembril tähistas moe- ja elustiilibränd GANT pidulikult kümnendat tegutsemisaastat Eestis.

Tallinnas Pärnu maanteel asuvas poekeses toimunud peol tegid muusikalise ettekande lauljanna Susanna Aleksandra ja Raivo Tafenau bändiga. Lisaks sai näha noorte etteastet tantsimises ning sünnipäeva õhtu erilisust tõstsid Eike Malva personaalsed moeillustratsioonid.

GANT 10 (Meisi Volt)

GANTi brändi edu saladus on maaletooja Tiia Nurmoja sõnul eelkõige toodete kvaliteet ning tasemel isiklik kliendikeskne teenindus. "Lisaks on oluline sisemine õhkkond, et töötajad on kui enda pere ning ka kliendid tunnetavad seda familiaarsust."

