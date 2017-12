Täna tutvustati siseministeeriumis alates detsembrist Pärnus läbiviidavat pilootprojekti perevägivalla vähendamiseks, kus ohu korral eemaldatakse ajutiselt kodust vägivallatseja, mitte ohver.

Siseminister Andres Anvelt rõhutas, et tegemist on täiesti uue lähenemisega lähisuhtevägivallaga tegelemisele. „See on nagu nuputelefonilt nutitelefonile üleminek. Oleme teinud palju – olukord on ühiskonnas teadvustatud, loodud õiguslikud meetmed ja ohvritele turvapaigad. Aga oleme jätnud tähelepanuta selle, et oleme niigi nõrgema poole ehk ohvri viinud veel nõrgemasse positsiooni, eemaldades ta kodust.“

„Mitmes riigis juba praktiseeritakse seda, et viiakse tülinorija kodust ära. Samuti pole me varem tegelenud süsteemselt vägivallatsejaga, et aidata tal endal leida väljapääs oma vägivallamustrist,“ sõnas Anvelt.