Peatselt tuurile suunduv muusik Daniel Levi tunnistas saates „Ringvaade", et kristlasena on advendiaeg ja jõulud talle erilise tähendusega. Levi tunnistas, et isegi tal on advendikalender .

Siiski ei püsi ta pühade ajal ainult kodus, vaid suundub jõululauludega tuurile, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Ma olen seltsiv inimene ega saa lihtsalt kodus püsida," tunnistas ta.

Suurest perest pärit Daniel tunnistas, et veedab palju aega oma lähedastega ning kristlik kasvatus mängib tema elus suurt rolli.

