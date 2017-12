Fotole tabati mees, kes kallima tarbeks hoolivalt poes küünelakke pildistas ja õiget ning vajalikku leida püüdis.

Mees rääkis telefonis oma naisega, kes üritas talle selgitada, et millist küünelakki ta täpselt soovib, vahendab portaal Love What Matters.

Ju polnud seda õiget oliivikarva tooni lihtne leida, kuid mees otsis ja pildistas tooteid, mida ta kodus olev naine siis hindas õigeks või valeks.

Imeline on see, et mees oli valmis naise nimel mugavustsoonist lahkuma, et minna leti äärde, kus enamasti kohtab vaid naisi. Seda kõike selle nimel, et oma naist õnnelikuks teha! Vau!