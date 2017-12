Beautiful Me kehasalong on maailma esimene salong, mis tõi rullmassaaži mugavalt kättesaadavaks kõikidele inimestele. See tähendab, et kõikidele klientidele pakutakse kõik vajaliku mõnusaks protseduuriks kohapeal: riided, pudelivesi, hubane ja nauditav atmosfäär.

Salong toimib nutisalongi põhimõttel ehk siis protseduuri juhendab programm ekraanil.

Mis üldse on rullmaassaaž?

Rullmassaaž on juba 1940ndatel välja töötatud ning oma tööpõhimõttelt muutumatuna seisnud tänaseni. Masinad on tänaseks moodsamad ja varustatud efektiivsust tõstvate lisadega, nagu infrapuna- ja kollageenilambid.

Masinate tööpõhimõte ja toime on uuritud ja tõestatud ning väljatöötatud harjutused on paika pandud lümfimassaaži põhimõtteid järgides.

Miks on rullmassaaž kasulik?

- Stimuleerib lümfivedeliku voolu kuni kümme korda.

- Vähendab lümfi seiskumist ja kudede turset.

- Viib välja kehasse seisma jäänud mürkained.

- Parandab naha ja lihaste elastsust.

- Parandab ainevahetust.

- Vähendab keha ümbermõõte.

- Lõõgastab keha

Loe rullmassaaži proovinud inimese arvustust SIIT!