Meie põhjanaabrid tähistavad sel nädalal oma riigi 100. sünniaastapäeva ning sel puhul jagasid Jan Uuspõld, Elisabet Reinsalu ja Jaagup Kreem eredaid mälestusi, mis neile Soomega seostuvad.

Jan Uuspõld mäletab hästi esimest korda, mil ta Soome pääses. Nimelt võitis ta 1994. aastal karaokevõistluse, mille auhinnaks oli laevareis Helsingisse. "Minu unistus oli teoks saanud, pääsesin Soome. Tõsi, mul ei olnud viisat, aga mulle piisas ka Silja Line'i laevast. Vaatasin sadamas Soomet. Oli imeline tunne! Justkui unelm oli teoks saanud, aga unes. Sa ei saa puudutada, aga saad natuke vaadata," meenutab Uuspõld.

Elisabet Reinsalul on eredalt meeles Leena Kaskela, Anna-Liisa Tilus, Titta Jokinen, Pirjo Nuotio, Katri Helena, Karita Mattila ja paljud teised armastatud soomlannad. "Ma tõesti ei tea, kas ka mina saan kunagi selliseks meganaiseks, aga ma olen nendele soome tüdrukutele alati tänulik, et olen saanud üles kasvada mõjutatuna nende ja paljude teiste märkimisväärsete soome naiste poolt," ütleb Reinsalu.



Jaagup Kreem tunnistab, et temast sai muusik suuresti tänu Soomele. "1979. aastal elasin perega Helsingis, Merihakas. Seal oli üks hästi suur sild. Ühe hommikul, kui isa meid kooli viis, oli keegi silla alla kirjutanud: "Pelle Miljoona - punk on personaalne!". See oli põnev! Mul polnud aimugi, mida tähendab "personaalne", aga ma uskusin, et kindlasti midagi roppu. Sellest hetkest olen ma teadnud, et minust saab suurena rokkmuusik," meenutab Kreem.



Kolmapäeval tähistab Soome 100. sünnipäeva. Sel puhul jõuavad ka ERRi kanalite eetrisse teemakohased saated, millega põhjanaabritele austust avaldame.