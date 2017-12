Esimest korda sai ta tekstiraamatusse piiluda aga alles esimeses proovis. „See oli lavastaja Peeter Tammearu kindel otsus, et enne prooviperioodi ta meile tekstiraamatuid kätte ei anna. Mitte keegi ei teadnud sellest loost mitte midagi ning minu jaoks jäi peale esimest lugemist kõlama just see, et siin on niipalju üllatusi, niipalju pöördeid, mida ette ei oska kuidagi näha ja mis tekitasid hulgaliselt emotsioone. Just see meeldibki mulle selle näidendi juures kõige rohkem.“

„Kaarnakivi perenaise“ peaosaline Ilse ilmub lavale kohe esimeses misanstseenis ega lahku sealt kordagi kahe vaatuse jooksul. See on üleüldse Kuressaare Linnateatri noore näitleja Lauli Otsari esimene suurroll, millega ta suurepäraselt hakkama saab, kuigi oma annet ja sarmi tõestas ta juba äsja TV3 ekraanil olnud draamasarjas „Merivälja“, kehastades peategelast Karinit.

Lauli ütleb, et kuigi roll on suur ja mahukas, ei tulnud see talle kätte väga raskelt. „Tundsin usaldust nii autori, Andrus Kivirähu kui lavastaja Peeter Tammearu poolt. Nad aitasid ja toetasid mind ja tänu sellele ei tundnud ma kordagi, et ma peaks liialt muretsema. Tegin oma tööd ja loodan, et tuli hästi välja,“ muigab Lauli.

Kui noore näitleja käest küsida kes on kes on tema jaoks vanapagan, kelle ta oma talumaja eest haavatuna leiab ja oma talus ravima hakkab, vastab Kuressaare Linnateatri näitleja, et vanapaganad on tegelased, kes on alati kuulund meie maa juurde. „Nad on olnud alati meie keskel. Kas neid vahepeal näeb või ei näe, on iga inimese enda teha. Aga loodame, et üha rohkem eesti inimesi neid näeb. Ja eks üha rohkem inimesi neid ka otsivad. Otsitakse väega kivisid, otsitakse selgeltnägijad… ju siis neid on vaja meie ühe enam materialiseeruvas maailmas.“

„Merivälja“ sarjas tuntust kogunud Lauli tunnistab, et ta on alles sedavõrd verinoor näitleja, ei oska kuidagi öelda, kas ta tunneb ennast mugavamalt kaamera ees või teatrilaval. „Kõik on mulle sedavõrd uus, ma alles avastan kõike.“

Lõpetuseks ütleb ta, et liitumine just Kuressaare Linnateatriga oli tema vaba valik, mitte pagendamine kauge mere taha. „Keegi ei sundinud mind sinna tööle minema,“ naerab Lauli. „Kuresaares on väga toredad inimesed, kes võtsid mind vastu väga suure südamega.“