Pärnu Endla juht Roland Leesment ütleb, et vastrenoveeritud lava ja saal tähendab teatri jaoks uut etappi ja uut hingamist. Samas tunnistades, et teatrimaja kui selline ei saa kardetavasti kunagi valmis.

„Eriti Pärnu situatsioonis. Sest asume siin savikihtide otsas ja 1967. aasta versioonis, kui valmis uus teatrimaja, ei kasutatud veel vaiu. Ka Pärnus mitte. Mis tähendab, et ühes või teises kohas tekivad praod, mis kord laienevad, kord vähenevad. Nii et see maja on teatud mõttes pidevas liikumises, mitte ainult loomingulises mõttes,“ muigab teatrijuht Roland Leesment natuke.

Vaata rohkem videost!