Ingomar Vihmar, kas uus lavatehnika kogu omas hiilguses on teatri loomingulise juhi mõtted viinud lendama, et mida kõike ja milliseid võimalusi uus tehnika pakub?

„Ma arvan, et see käib teistpidi. Et lavastajad ei hakka oma plaane sättima lava järgi, vaid mingi materjali leidmisel hakkavad uued võimalused ise esile kerkima. Olin olnud Eesti Draamateatris kümme aastat enne kui ma oma kahes viimases lavastuses selles majas orkestriauku kasutasin. Orkestriauk tundus suurepärane leid, aga see võttis aega, et selleni jõuda.“

Vaata rohkem videost!