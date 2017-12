Andrus Kivirähk ütleb, et oma uue ja äsja Pärnu Endla suures saalis lavavalgust näinud näidendi „Kaarnakivi perenaine“ valmimisel mängis olulist rolli Juhan Jaik, kes on olnud üks tema lemmikkirjanikest juba lapsepõlvest peale. „Minu üks lemmikraamatuid oli Juhan Jaigi „Kaarnakivi“, mis mingis mõttes on ka selle näidendi aluseks. „Kaarnakivi“ temaatikat olen ma siin tublisti kasutanud.“

Kivirähu sõnul räägib tema uus näidend ennekõike aegade muutumisest ja sellest, et mingid vanad asjad peaksid siiski jääma alati alles. „Sest kui vanapaganad ja muud tondid meie maailmast kaovad, ongi lõpp,“ usub Kivirähk. „Mingi selgroog peab maailmal olema ning et ka kõige halvematel aegadel rahvas kestma jääks, peavad tal teatud salapärased ja sügavad asjad alles olema. Sellest see tükk räägibki, et need asjad ei kao kunagi lõplikult, vaid nad tulevad tagasi.“

Kivirähk ütleb, et vaevalt vanapagan või kaarnakivi meie igapäevaellu lausa imesid toovad, samas tunnistades – viidates oma näidendi süžeele – et pool sajandit tagasi nägid suurem osa eestlastest oma kodumaad taas vabana vaid unenägudes või siis arvasid, et selline asi võib juhtuda tõesti vaid läbi ime.“