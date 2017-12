"Sõbrad" oli üks populaarsemaid ja kauem eetris olnud komöödiaseriaale televisiooni ajaloos, võites seejuures mitmeid auhindu. Tegelased aga said sedavõrd armsaks, et sarja andnunud fännid hoiavad näitlejate edasisel käekäigul pidevalt silma peal. Mis on värvikatest näitlejatest tänaseks saanud?

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston (Reuters / Scanpix)

Siis: Aniston mängis "Sõprades" Rachel Greeni, kellest võis sarja esimesel hooajal jääda mulje kui rikkast perest pärit ära hellitatud snoobist, kes polnud elusees pidanud tööl käima. Siinkohal võib aga julgelt öelda, et esmamulje on teinekord petlik. Ta töötas ennast üles ning tegi unistuste karjääri Ralph Laureni juures ning kõigi rõõmuks astus sarja lõpus Rossiga suhtesse.

Nüüd: Jennifer Anistoni on praeguseks oma eduka näitlejatöö eest tunnustatud Kuldgloobusega. Ta on mänginud meeldejäävas komöödias "Kohutavad ülemused" proovinud kätt ka indifilmis "Cake". Romantikutele on kindlasti rõõm kuulda, et ta on leidnud oma elu armastuse, Justin Theroux, kellega ta 2015. aastal ka abiellus ja siiani koos on. Anistonil on plaan ka lähitulevikus teleekraanidele naasta ja seda koos Reese Witherspooniga, kuid kus ja mis, selgub juba lähitulevikus.

David Schwimmer

David Schwimmer (AFP / Scanpix)

Siis: Oh, Ross Geller. Omamoodi karakter, paleontoloogiaprofessor, kellele tõenäoliselt kõik naised kaasa elasid, kuid mitte alati tema otsustega nõus polnud.

Nüüd: Vaadates vaid mõne hetke seriaali "American Crime Story", kus Schwimmer mängib kaitseadvokaati nimega Robert Kardashian, ununeb fakt, et tegu on ju vana hea Rossiga. Sari on kaasahaarav ning Schwimmer suurepärane näitleja. Eraeluliselt on ta abielus Inglise artisti Zoë Buckmaniga, kellega on tal üks tütar.

Courtney Cox

Courteney Cox (AP / Scanpix)

Siis: Tunnistagem ausalt, ta oli see kõige organiseeritum sõber kogu kambast. Monica Geller võlus vaatajaid oma neurootiliste kiiksudega ja otseloomulikult super-romantilise abieluettepanekuga Chandlerile, mis pani meid kõiki vesistama – isegi, kui me seda tunnistada ei taha.



Nüüd: Coxi karjäär ei piirdunud vaid "Sõpradega". Ta oli staarnäitleja sarjas "Cougar Town", mis oli eetris aastatel 2009–2015 ning lisaks näitlemisele lavastas ta ka antud sarja mitu osa. 2014. aastal esilinastus tema esimene film "Just Before I Go". Cox lahutas oma kauaaegsest abikaasast, David Arquette’ist, kuid eksid kasvatavad sõbralikult ühist tütart Coco.

Lisa Kudrow

Lisa Kudrow (AP / Scanpix)

Siis: Kudrow Phoebe Buffay pakkus meile sarja dramaatilistel ja tõsisematel hetkedel koomilist vaheldust ning samal ajal tutvustas meile 90ndate lemmiklugu "Smelly Cat".

Nüüd: Kui ta just ei esine lavalaudadel koos Taylor Swiftiga, mängib ta erinevates filmides ja sarjades nagu näiteks "The Comeback", "Web Therapy" ja "The Girl on the Train". Päriselus on ta abielus reklaamivaldkonnas tegutseva Michel Sterniga, kellega tal on armas poeg.

Matt LeBlanc

Matt LeBlanc (Reuters / Scanpix)

Siis: Tõesti, Joey Tribbiani oli omal ajal veidi naistemees – okei, väga suur naistemees, kuid tema sarm ja meelas avalause ("How you doin'?") on ta meile nii armsaks muutnud.

Nüüd: Pärast "Sõprade" lõppu on tema karjäär läinud vaid tõusujoones ning 2012. aastal sai ta oma töö eest sarjas "Episodes" ka Kuldgloobuse. Tema abielu modelli Melissa McKnight'iga läks küll 2006. aastal lõhki, kuid nad kasvatavad ühiselt ja sõbralikult oma tütart. Tundub, et tänase seisuga pole hurmur enda kõrvale uut armastust veel leidnud ja mees on vallaline.

Matthew Perry

Matthew Perry (AP / Scanpix)

Siis: Perry karakter Chandler Bing oli sõpruskonnast see, kellel oli alati sarkastiline märkus või puänt varrukast võtta, mis meid kõiki naerukrampidest kõverasse väänas. Ja kuigi Chandler Bing suutis meid alati naerma ajada, suutis ta samal ajal meid ka südantsoojendavalt ahhetama panna, kui näidati mõnda lembestseeni tema ja Monica vahel.