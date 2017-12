Art Priori on Baltikumis eksklusiivne kunstirestoran, mis pakub täiuslikke elamusi igale meelele. Kui otsid kohta, kus veeta mõnus ja meeleolukas õhtu koos maitsva söögiga, siis on Art Priori koht sinu jaoks!

Art Priori erakordne interjöör on inspireeritud gooti arhitektuurist ja söögisaalide seinu kaunistavad Euroopa vanade meistrite originaalmaalid. Muuseumitasemel kunst väljaspool oma traditsioonilist keskkonda lisab restoranile unikaalsust ja elegantsi. Art Priorisse tullakse nautima head toitu, kuid mitte üksnes. Eesmärk on emotsioonide mitmekesisus. Veelgi enam, Art Priori kreedo on: kunst kõiges ja kõikjal!

Art Priori köök kannab kohaliku põhjamaise kultuuri ja siinse looduse iseloomu. Toidud on üheaegselt nii lihtsad kui ka erakordsed – kasutatakse tervislikku ökoloogiliselt puhast toorainet ning eranditult kõik road on laktoosivabad. Juhindutakse klassikast, muutes selle köögis isikupäraselt unikaalseks.

- restoran pakub võimalusi ka koosolekute läbi viimiseks, kuna kunstisaalis saab kasutada suurt ekraani ning projektori ja VIP saalis televiisorit

- lähtutakse iga külalise erisoovidest ning vajadusel koostatakse erimenüü

- korraldatakse pulmi ja sünnipäevi

- on olemas nii A la Carte kui ka degustatsioonimenüü 24 tundi ette tellimisel

- TOP 30-s Baltikumis.

- Alexander Kolomar on Aasta kokk 2016

- menüü vahetub neli korda aastas, kasutades hooajalisi tooraineid

Vaata täpsemalt SIIT!