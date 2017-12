Kuna tuleks maha pidada pidu? Millal tasuks oma energiat hoida? Kas üldse sünnipäeva tähistada? Kõik vastused annab sotsiaalmeedias Marilyn Kerro!

„Kõik teavad, et sünnipäev on pidupäev, kuid vähesed, et selle pidustuse ettevalmistustega tuleb alustada juba üks kuu varem. Oma sünnipäeval saame me energia, mis toidab meid terve järgneva eluaasta kuni järgmise sünnipäevani," selgitab Kerro.

„Umbes kuu aega enne sünnipäeva tunnetavad kõik inimesed nõrkust, paljudel löövad välja kroonilised haigused, isegi südasuvel võib esinda külmetushaigusi. Kuu aega enne sünnipäeva oleme juba energeetiliselt nõrgenenud ning see toob kaasa ka kehalise nõrkuse.

See aeg enne sünnipäeva ei ole meile kerge. Kuid kõigile probleemidele, mis selle aja sisse jääb, on olemas üks kindel lahendus – puhkus.

Kõige tähtsam on terve aasta jooksul hoida oma energia varusid – proovige mitte ärrituda, ärge lubage hinge negatiivseid emotsioone või siis vähemalt üritage neid endale hinge jätta," soovitab ta.

„Piltlikult võiks öelda, et universum kingib igal aastal, igale inimesele 12 anumat eluvett. Olen täheldanud, et enamus inimesi on peale sünnipäeva pool aastat täiesti tühjad, nii emotsionaalselt,vaimselt kui ka füüsiliselt. Energiavarud on kasutatud ja tihti tabatakse end mõttelt puhkuse järele. Peas ja hinges on ummik.

Kuidas sa oma eluvett kasutad? Pool aastat peale sünnipäeva on kasutatud ka juba ette oma eluenergiavett. Tänapäeva tempo, suhtumised, kohustused ning elu meie ümber, sellel on nii määrav jõud, kuidas elu meie sees ja meie ümber kulgeb. Sisemine tugevus ja energia liikumine kehas, see sõltub vaid emotsioonidest ja kogetust.

Võta kokku oma viimased aastad. Analüüsi neid. Mida saad muuta? Keda? Iseennast jällegi.

Igal aastal, oma sündimise päeval saad sa justkui uue võimaluse ja uue hinguse. Kõik energiad on viis päeva enne sündi ja viis peale sinu sündi äärmiselt tugevad ja sind soosivad-hoidvad. Kaitsvad ning ennetavad.

Kõige lihtsam viis energia säästmiseks on meelerahu loomine ning ennast ümbritsevatele inimestele hea soovimine. Enne oma sünnipäeva on kõige parem minna puhkusele, lõõgastuge ja olge omaette ning nautige seda, mis teid õnnelikuks teeb.

On äärmiselt oluline hoida oma hing ja mõtted puhtana. Negatiivsed emotsioonid on kui kasvaja, mis aina hävitab ja hävitab, kõike ja kõiki!

Sünnipäev on tõesti maagiline päev, sest ta asetab silla Maa ja taeva vahele, kust me saame kõige kallima kingi – eluenergia edasiliikumiseks elus. Nähtav ja nähtamatu ümbritseb sind sünnipäeva nädalal!

Tahaksin soovitada kõigile seda päeva tähistada vaikselt ja rahulikult. Sünnipäeva saate tähistada ka hiljem ja hea aeg on selleks viis päeva peale oma sündi. Siis on teie keha kogunud end ning samuti ka te ise olete vaimselt tugevuse tipus.

Vaikus ja rahu loovad hea pinnase selleks, et saaksime kõik kingitused universumilt vastu võtta. See on hea päev mõtisklusteks ja iseendaga olemiseks.

Koos energiaga, saame me ka järgmiseks aastaks ülesande ning näpunäiteid kuidas eelseisvaid raskuski vastu võtta. Sellel päeval on paljudel inimestel tugev intuitsioon ning võivad ilmneda isegi nägemused.

Ülesanne seisneb selles, et vaadates eelmisele aastale, sa kas oled rahul või ei? Kui ei siis on vaja elada uut moodi, uuel eluaastal. Kui jah, kas siis tahad alati veel paremini. Inimene kord on juba selline. Näpunäited võivad sinuni jõuda läbi unenägude. Neid kannavad alati sinu veresugulased,esimese ringi sugulased. Sa tunned ennetuse ja hoiatuse alati ära, kui see uni oli reaalne, tuntav ja kui sa seda kohe peale ärkamist mäletad!"