Nädalavahetusel paigaldati Snelli parki pink varalahkunud kirjaniku Margus Karu mälestuseks.



"Uus pink paigaldati pargipingi asemele, kus Margusele meeldis sageli istuda ja sõpradega mõtteid vahetada – Toompea-poolse pargitee künka peale, punase silla vahetusse lähedusse, vaatega tiigile," selgitas Karu sõbranna Marita Mätas. "Mälestuspingile on graveeritud Margus Karu sagedasti kasutatud lause "Sest nii lihtsalt on" ning karu käpajälg. Sõna lihtsalt on käsitsi kirjutanud tema lähedased sõbrad, iga üks ühe tähe."

(Marita Mätas)

Mätas kutsub üles kõiki, keda Karu oma elu ja loominguga puudutas, pingile istuma ja teda meenutama.

Projekti idee pärineb Margus Karu sõpradelt ning seda rahastati Margus Karu Fondist, mis on kutsutud ellu eelkõige eesmärgiga anda igal aastal välja noore talendi auhind ning toetada vaimse tervisega seotud teavitustöö tegemist noorte seas.

(Marita Mätas)

Margus Karu oli kirjanik, kes suri tänavu juunis. "Margus võttis ise endalt elu pärast väga sügavat depressiooni," tunnistas toona Margus Karu õde Karin.

Karu nimi sai laiemale avalikkusele tuntuks, kui ta avaldas 2010. aastal oma esimese romaani "Nullpunkt". Tema sulest on ilmunud romaan "Täna on täna ja forever on forever". Ent mees osales ka mängufilmide "Risttuules", "Kormoranid", "Täna otsustan mina", "Südame asjad", "Meeletu" tegemise juures produtsendina vm ametikohtadel.