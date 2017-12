Jõuluõhtusöök on enamikes peredes midagi väga traditsioonilist ja uusi toite sinna väga tihti ei sattu. Siiski võiks aeg-ajalt lähedasi üllatada ning pakkuda midagi põnevat – näiteks isetehtud trühvleid!

Trühvlite, nende maitsvate iluduste, valmistamine on tegelikult palju lihtsam kui alguses tundub. Ka ei näpista see liiga suurt tükki jõulueelsest ajast, mil tegemist niigi palju. Imemaitsvad pallid valmivad justkui möödaminnes teiste toimetuste vahel.

Samuti sobivad trühvlid hästi ka jõulukingituseks. Need tuleb lihtsalt ilusasse karpi pakkida ja lindiga kinni siduda. Oma käte ja südamega valmistatud kingitused on need kõige väärtuslikumad ja näitavad, et tegija on sinna sisse pannud hea portsu energiat ja armastust.

Toitumisnõustaja ja käsitööšokolaade valmistava ettevõtte Magusameistrid juht Kristel Uibo õpetab, kuidas lihtsalt ja kiirelt ise kodus trühvleid teha.

Trühvlite tegemiseks läheb vaja:

60 g kakaod

250 g võid

30 g külmkuivatatud pohli

60–70 g mett

soola

Kaunistuseks:

kakaod

kookoshelbeid

külmkuivatatud pohli

Sulatage või ja sõeluge selle sisse kakao. Segage ühtlaseks massiks. Lisage mahemesi (Kristel kasutas nõgesemett Nõid), sool ja pohlad ning pange segu külmkappi tahenema, kuni see muutub voolitavaks. Tehke käte vahel ühesuurused pallid ning veeretage neid kakaos, kookoshelvestes või pohlades.

Nüüd jääb teil üle vaid trühvlid lauale viia või kingikarpi pakkida (kui muidugi karpi panemiseks midagi oma pere käest päästa õnnestub)!