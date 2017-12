Täna hommikul õnnestus korrakaitsjatel linna turvakaamera salvestise abil tuvastada, et pühapäeva hommikupoolikul saabus mees jalgsi Valga linna, ent tema edasine teekond on sealt alates teadmata.

Valga piirkonnapolitseinik Marek Käisi sõnul õnnestus politseil linna turvakaamera salvestisi läbi vaadates tuvastada, et Gennadi istus eile kella 12.30 ajal Valga bussijaamas Tallinnasse suunduva bussi peale ja lahkus kodukandist. Praegu on selgitamisel, kas mees sõitis bussiga otse pealinna välja või astus ta ühistranspordilt maha mõnes muus peatuses.

„Teada on aga see, et bussile läinud mehel on kaasas suur sinine spordikott, kuhu ta oli pansionaadist lahkudes kokku pakkinud kõik oma isiklikud asjad ja riided,“ täpsustas piirkonnapolitseinik.

Mehe isikukirjeldus ja tunnusmärgid on edastatud kõikidele politseipatrullidele. Gennadil oli seljas musta värvi jope, jalas sinised teksased ning peas must müts. Kaasas oli tal õlakott.

(PPA)

Kõigil, kes on alates eilsest Gennadit kuskil liikumas näinud või omavad teavet tema peatumiskohast, palume sest teada anda kohaliku piirkonnapolitseiniku telefonil 53307155 või politsei infotelefonil 612 3000.

Kuivõrd mehel ei ole kaasas telefoni, puudub pansionaadi personalil ja ka korrakaitsjatel võimalus mehelt endalt vahetult uurida, kus ta on ja kas temaga on kõik korras.