Malta politsei on vahistanud seoses blogija Daphne Caruana Galizia mõrvaga kaheksa inimest. Väidetavalt on kõik kahtlusalused naise kaasmaalased.

Vahistamisi kinnitas Malta peaminister Joseph Muscat, kelle kriitik Galizia oli olnud, kirjutab BBC. Muscati sõnul on politseioperatsioonid käimas Marsa, Bugibba ja Zebbugi piirkondades. Praeguse info kohaselt on mõned kinnipeetud politseile teada juba varasemast ajast, kuid mõnedel puudub kriminaalne minevik. Milles vahistatuid süüdistatakse, Muscat ei kommenteerinud. „Mul on selge ülevaade sellest, kes nad on ja mida tegid,

kuid ma ei saa hetkel rohkemaid üksikasju avaldada,“ ütles ta.

Varasemalt oli valitsus pakkunud Galizia mõrva puudutava info eest miljon eurot. Uurimisel on abiks olnud mitmeid rahvusvahelisi eksperte, sealhulgas FBI.

Galizia tapeti 16. oktoobril oma kodu lähistel autopommiga. Ta oli tuntud blogija, kes süüdistas tipp-poliitikuid korruptsioonis.