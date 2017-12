Rootsi kvaliteetkosmeetikabrändi Akademikliniken Skin Care’i toodete maaletooja York Beauty esitleb kolme kvaliteetset toodet, mis võiks olla olemas igal endast hoolival naisel.

Saamaks aimu, kuidas toimivad Akademikliniken Skin Care’i populaarseimad tooted, katsetasid kolm naist neid kuu aja jooksul.

Pure Triple Peel

Tõhus kolmekordse toimega geelkoorija eemaldab õrnalt surnud naharakud ja stimuleerib rakkude uuenemist, vähendab hüperpigmentatsiooni ning silub peeneid jooni ja kortse. Hüdroksühapete, ensüümide ja tillukeste riisiterade ainulaadne kombinatsioon tekitab koheselt tunde, et naha struktuur on parem ja säravam. Valge tee ja aaloe pakuvad aga rahustavat niisutust. Geelkoorijat Pure Triple Peel võib kasutada ka kooriva maskina, mis on suurepärane lahendus tundlikule ja aknele kalduvale nahale.

Kahjuks on mul oma noore ea kohta üsna kehvas seisus näonahk – suured poorid, nägu läigib pidevalt ja otsa ees kurjusekorts. Seetõttu olin üsna elevil, kui avanes võimalus proovida Akademiklinikeni koorijat-maski. Seda enam, et mulle oli seda soovitatud ja kirjeldatud kui väga hästi toimivat toodet.

Tänu sellele koorija-maskile nägi nahk juba pärast teist kasutuskorda kõvasti noorem välja ning mu hiiglaslikud poorid olid veidi ahenenud. Kui mul meiki peal ei ole, rõõmustab mind lausa beebinahk! Ise on ka ennast päris naljakas vaadata – aga heas mõttes loomulikult. Tänu sellele, et nahk on nii pehme ja sile, on meikimine ka kõvasti lihtsam. Kui enne olin juba pärast kahte tundi näost õline ja meik hakkas kortsukestesse kogunema, siis pärast Akademiklinikeni Pure Triple Peeli regulaarset kasutust on nahk nii paranenud, et meik püsib veatult kõvasti kauem.

Kui mul on kiire, kuid soovin enne pidu siiski kaunist värskeltkooritud nahka, kasutan toodet aga koorijana. Õrnade liigutustega masseerin seda üle näo (eriti just põskedel, kus on punetus, põletikulisus ja poorid), loputan kergelt sooja veega ära ja olen valmis meigiks või isegi ilma meigita välja minema.

Samuti olen proovinud toodet maskina. Kasutan seda kolm korda nädalas ning hoian nahal ligi pool tundi. Kuna koorija on piisavalt „malbe“, siis mingit ärritust see ei tekita. Nahk õhetab pärast kasutamist kergelt ning on tõeliselt siidine!

Pärast mõneajalist kasutamist olen märganud, et minu jume on ühtlustunud. Nahk on palju värskem ja ühtlasem ning vajadusel julgen ka ilma meigita välja minna.

Pean tunnistama, et esimest korda toote hinda nähes ehmusin veidi. Aga olles seda mõnda aega kasutanud, mõistsin, et kuna kreemi kulub korraga vähe, siis on ta oma hinda väärt. Oma ilusse tasub investeerida!

Day Maximal Sense SPF 50



Niisutav vananemisvastaste omadustega päikesekaitsekreem pakub kaitset nii UVA- kui UVB-kiirte vastu. Sobib kõikidele, kes veedavad palju aega väljas, või on tundliku nahaga, eriti sellistel kaitsetutel kohtadel nagu nina, käed ja dekoltee, samuti sobib pärast operatsiooni või naha laserkoorimist. Kreem sisaldab taimeekstrakte, mis niisutavad ja pakuvad kaitset vabade radikaalide vastu. Kerge siidine tekstuur imendub kiiresti ja tõhusalt valget kreemikihti tekitamata.

Kuigi antud toode on vist pigem mõeldud suvisemaks kasutamiseks (sisaldab üsna kõrget päikesekaitse faktorit), siis mulle meeldis see aastaajast hoolimata väga. Võib isegi öelda, et see on üks parimaid näokreeme, mida olen iial kasutanud.

Mis siis mulle selle juures nii väga meeldis? Esiteks hästi pehme konsistents ja kiire imendumine peale määrides. Toode lõhnab mõnusalt, aga mitte nii intensiivselt, et häirima jääks.

Juba pärast nädalast kasutamist tundsin (määrin seda peale hommikuti ja õhtuti), et nahk on niisutatud, pehmem ja siledam ning saan kontoris käia ka täiesti ilma jumestuskreemita – nahk on kirkam ja ühtlasem ning keegi ei arva, et olen eelmise öö magamata olnud.

Kuigi mainisin esialgu päikesekaitsefaktorit, siis kinnitan, et kreem sobib imehästi ka talviseks kasutamiseks – see niisutab sügavalt nahka ning meie kliimas peab (eriti päikesevaesel ajal) oma naha eest väga hoolitsema.

Kavatsen kindlasti edaspidigi toodet tarbima jääda. Seni ei ole ma ühessegi näokreemi nii ära kiindunud, et ei kujuta enam ette, mis ilma selleta saaks. Varasemalt on alati olnud näokreemidega mõni probleem – kas imendub raskelt, hakkab kipitama või jääb nahk laiguliseks ja kuivaks.

Mõnda aega kasutasin Day Maximal Sense’i ka koos Pure Triple Peeli koorijaga ja tulemus oli hämmastav. Nii kena ja beebine ei näinud ma isegi viie aasta eest (olin siis 26) välja! Kuna olin varasemalt suur solaariumisõber ja nahk seetõttu üsna väsinud, tõi nende kreemide combo taas sära minu palgeile!

Mõlemad on väga head tooted ning soovitan julgelt proovida kõigil – ka neil, kellel on ärrituv nahk nagu minul.

Cure Extra Care Cleanser

Õrn lõhnavaba puhastusgeel, mis eemaldab õrnalt meigi ja mustuse naha tundlikku kaitsebarjääri kahjustamata. Sisaldab tundlikku nahka välismõjude eest kaitsvaid kasulikke ja rahustavaid taimseid kaera-, lagritsajuure- ja valge tee ekstrakte. Pantenool ja niatsinamiid pakuvad nahale tõhusat niisutust ja kaitsevad vabade radikaalide kahjuliku mõju eest. See õrn ja kerge puhastusgeel sobib eelkõige kergesti ärrituvale ja tundlikule nahale. Sobib kasutamiseks ka silmade ümbruses.

Olen tavapäraselt kasutanud näo meigist puhastamiseks toonikut ning duši all lisapuhastuseks kvaliteetset käsitööseepi. Nüüd sattus aga kätte Cure Extra Care Cleanser. Ja tõepoolest – see on hoopis teine asi kui varasemalt proovitud tooted.

Aga alustame toote välimusest. Juba pakend näeb välja stiilne ja väljapeetud. Täpselt selline, mida pole piinlik kinkida. Pakenditel pole mingit värvilist tilulilu, vaid läbi kumab selline Nordic stiil.

Pudelike ise on aga pumbaga, mis teeb kasutamise ülimalt mugavaks. Geel ise on aga lõhnatu. Kui üldse mingi lõhn on, siis on see minu jaoks puhtuselõhn. Tõesti neutraalne ning pole ärritav. Mõnikord lõhnavad kreemid ja geelid nagu roosiaed ning see pole minu arvates üldse tore.

Niisiis määrisin geeli nahale ja pesin maha. Juba vee all nahka katsudes oli tunda, et see on tunduvalt puhtam ja värskem. Geel annab sellise hea, mõnusa, värske ja puhanud meeleolu. Viimasel ajal kasutan seda nii hommikul kui ka õhtul töölt tulles duši alla minnes – seda viimast siis puhul, kui olen väsinud ja tahan natuke värskendust saada. Pikemaajalisel kasutamisel teeb see naha ka pehmemaks.

