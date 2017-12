Iga mees võib saada isaks, aga on vaja kedagi erilist, kes oleks imeline isa. Mis teeb mehest hea isa? Kas see on mees, kes terve päeva tööab ja õhtul väsinuna kodus lapsega veel täringut veeretab? Või on see mees, kes töölt koju jääb, et lapsele püreed keeta ja mähkmeid vahetada? On palju erinevaid viise, kuidas mees saab isaks olla, kuid oluline on see, et isa vastaks lapse vajadustele. Ja eelkõige vajab laps armastust, kaitset, hoolt ja meelelahutust.

Vanemaks olemine nõuab meilt kõigilt palju, kuid mõned meist on õnnistatud teatud omadustega, mis teevad neist suurepärase vanema juba loomupäraselt, vahendab Your Tango. Oma mõju on ka meie sodiaagimärgil.

Kõik mehed võivad saada suurepärasteks isadeks, kuid osadel on see lihtsam just tänu nende sodiaagimärgile.