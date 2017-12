Indias vanglast vabastatud laevakaitsjate kojulend oli esmaspäeva hommikul üsna lähedal, sest tähtsamad ja suuremad instantsid olid oma nõusoleku meeste koju lubamiseks andnud, kuid õhtupoolikul ilmnes ootamatu takistus – välismaalaste amet ei andnud väljasõiduviisadesse templit.

Eesti välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk vestles täna peaprokuröriga ja sai temalt kinnituse, et mingeid takistusi tema poolt meeste Eestisse lahkumisele ei ole, vahendab ERRi uudisportaal raadiouudiseid.

"Selgus ikkagi, et välismaalaste registreerimise amet pole meeste taotlust vastu võtnud, kuna neil puudub kohaliku majutusasutuse kinnitus, et nad seal on elanud. Selle taga kõik seisabki, ilma selle paberita ei saa amet anda väljasõiduviisat," ütles kohal viibiv ajakirjanik Tarmo Maiberg.

Maiberg lausus, et viimane bürokraatlik samm ongi väljasõiduviisadesse templi saamine.

Postimehe teatel sai viimane bürokraatlik takistus lahendatud, kui laevakaitsjate elukohaks olev hotell väljastas tunnistuse, et mehed tõepoolest seal elavad.