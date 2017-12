Katrin Lusti autorisaatel „Kuuuurija“ on eetris täna õhtul hooaja viimane episood. Skandaalsed lood nädalast nädalasse on pakkunud huvi sadadele tuhandetele televaatajatele, kuid varju on jäänud saate pahupool, millega tuleb Katrin Lustil ja saateproduktsioonil tegemist teha. Tänases saates võetakse luubi alla just need telgitagused, mis vaatajale seni on varjatuks jäänud.

Kas igaüks võib ikka internetis nuhkida palju naabrimehe firma teenib või rahvastikuregistrist vaadata, millal on uuel pruudil sünnipäev? Mis aga juhtus naisega, kes ostis endale paari kalleid matkasaapaid ja kui need garantii ajal katki läksid, teatas pood, et ta on kõiges ise süüdi.

Samuti uurib „Kuuuurija“ Tallinna abilinnapealt Züleixa Izmailovalt, mida ostab ta endale esimese palga eest. Nimelt teenib loodussõber Züleixa esimest korda elus 4200 eurot kuus.