Tallinna uus linnapea Taavi Aas on veendunud, et ükski Tallinna laps ei tohiks jääda huviringist kõrvale sellepärast, et ta vanema rahakott on õhuke. „Oleme Tallinnas juba mõnda aega selles suunas liikunud.“

„Osade koolide juures juba töötavad tasuta huviringid, aga see võimalus peab olema kõigil lastel kõigis koolides. Püüame vähem kui nelja aastaga selle ära teha,“ ütles Aas Pealinnale antud usutluses.

„Gustav Adolfi koolis, muide, kaovad järgmisest aastast ära esimese klassi katsed. Ma ei tea, kui paljud teised kesklinna koolid on selliseks sammuks valmis, aga ma arvan, et see tee on ainuõige,“ märkis Aas, kelle arvates võiksid lapsed lausa põhikoolini käia kodulähedases koolis.

Linna tulevikust rääkides on Aas veendunud, et nii, nagu enamikus Läänemere äärsetes linnades, võiks ka Tallinnas olla vähem kommertshuvisid ja sadam võiks kuuluda linnale. „Kõiki probleeme, mis on seotud liikuvuse, transpordi, turistidega jms, oleks lihtsam lahendada, kui ka linnal oleks õigus suunata sadama arengut. Ka keskajal oli sadam linna oma – ja sellest tahtis tükikest toona endale Toompea aadelkond.“