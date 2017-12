Oasise kitarrist Noel Gallagher tõusis juba kümnendat korda Briti albumiedetabeli tippu.

50aastase muusiku uusim plaat „Who Built The Moon“ on BBC Newsi teatel saanud kriitikutelt kiita rohkem kui ükski tema viimase kümne aasta väljalase. Seitse esikohta (kaheksa, kui arvestada ka hitikogumikku „Time Flies“) skooris Gallagher Oasise ridades. Lisaks on albumiedetabeli tippu jõudnud iga tema sooloplaat.