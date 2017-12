Jääkaru Nora alustas esmaspäeva hommikul teekonda Tallinna loomaaiast Viini Schönbrunni loomaaeda, kus teda ootab uus väljavalitu. Temast jäävad Eestisse maha isa Nord, ema Friida ja vend Aron.

KIVI KOTTI! Jääkaruisa vaatas hommikul pealt, kuidas tema tütar Viini kolitakse. (Robin Roots)

Nora teekond Viini on tõeline Eurotrip, sest kohale jõudmiseks tuleb läbida mitu riiki. Kolimiseks annab põhjust see, et loomaaiad osalevad Euroopa programmis, milles kõikides zoodes olevad jääkarud moodustavad suure üldise populatsiooni.

(Robin Roots)

Nora saab Viinis paariliseks 2011. aastal sündinud isakaru ning neilt loodetakse saada järglasi.