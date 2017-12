Austraalia parlamendiliige Tim Wilson tegi keset valitsusistungil toimunud debatti abieluettepaneku oma partnerile Ryan Bolgerile. Ettepanek kostus üle saali pärast seda, kui parlament oli tutvunud samasooliste abieluseaduse vastuvõtmise eelarvega.

Tim Wilson (Reuters / Scanpix)

Bloger, kes istus pealtvaatajate sektoris, vastas selge- ning valjuhäälselt "jah", kirjutab BBC. Väljaande sõnul on paar koos olnud juba üheksa aastat. Ametnike sõnul oli see esimene juhtum Austraalias, kui parlamendiliige on istungil olles kellelegi sellise ettepaneku teinud.

Austraalia on liikumas samasooliste abielude seaduslikuks muutmise suunas. Novembri keskel viidi läbi rahvaküsitlus, mille tulemusel selgus, et geiabielude legaliseerimist toetab 61,6%, vastu oli 38,4%. Hääletusel osales 61,6% valimisealistest austraallastest.