Raudteetrassi Rail Baltic ehituse ettevalmistus käib, kuigi reaalne töö on veel mõne aasta kaugusel, trassi lähistel hakatakse lahti kaevama killustiku, liiva, kruusa ja muu materjali maardlaid.

Hiigelprojekt, millega Eesti ühendatakse raudtee abil Euroopaga, peaks plaanide kohaselt valmis saama 2026. aastaks, sel suvel ratifitseeris riigikogu Rail Balticu projekti ja Eestit läbiva 210. kilomeetri pikkuse raudtee ehituse projekteerimishange tahetakse välja kuulutada sel aastal, vahendas ERRi uudisportaal.

Selleks, et Rail Balticut ehitada on vaja ehitusmaterjale, näiteks liiv ja kruus ning selleks tööd juba käivad. Lahti on läinud ka uuringute buum.

Keskkonnaameti maapõuebüroo maapõue peaspetsialisti Martin Nurma sõnul on sel aastal keskkonnaamet välja andnud 65 geoloogilise uuringu luba.