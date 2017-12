"Alati on kahju, kui sellised projektid lõppevad. Sellepärast, et tänu sellistele uutele projektidele tutvud uute inimestega ja hea on teha väljaspool oma maja vahepeal midagi muud ka," rääkis saates "Su nägu kõlab tuttavalt" teise koha võitnud Hele Kõrve.

Hele sõnas, et finaalsaates lavale astumine jääb talle eriliselt meelde - seda peamiselt publikust tulnud hea energia tõttu. "See rahvas... Nad olid tõesti nii erakordselt soojad ja kuidagi tundsin, et nad on minuga koos. See oli hea tunne," rääkis Hele.

