„Tunded on ülevad, ega ei oska midagi tarka praegu öelda. Täiesti tüüpiline konkursivõidu jutt, et see jõuab alles hiljem kohale, aga täiesti siiralt peabki nii ütlema,“ õhkab värske näosaate tšempion Valter Soosalu.

Valter ütleb ausalt, et ta ei tulnud näosaatesse võitma. „Ei ole mõtet ennast vaevata selliste asjadega, mida ise tegelikult mõjutada ei saa. Igaüks tuleb siia, teeb nii hea numbri, kui ta vähegi saab ja see on kõik,“ sõnab ta. „Hääletamisega tegelevad inimesed ja kommenteerimisega kohtunikud.“ Valteri jaoks on saate algusest olnud kõige olulisem see, et seltskonnal oleks lõbus ja tore olla. „Ja et me teeksime midagi sellist, mida inimestel oleks hea vaadata.“

Seda, mida Valter enne lavale minekut mõtles, ta ei mäleta. „Küllap ma lihtsalt vaatasin oma jalge ette, et ma trepil ei koperdaks ja saaksin õigesse kohta paika.“ Laval olles keskendus mees aga sajaprotsendiliselt loole. „Keskendumine, tehniline, füüsiline ja vaimne valmisolek – see kõik on selleks hetkeks juba ära tehtud, kui lavale lähed ja siis enam midagi naljalt ümber ei tee ja ära ei muuda. Siis tuli lasta minna lihtsalt.“

Valter valis finaaliesituseks Placido Domingo. „Mulle on Itaalia klassikaline laul hästi südamelähedane. Kuna loosinupp ei võimaldanud mulle seni seda teha, sain lõpuks ise valida ja tulin sellise valiku peale. See mulle tõesti meeldib.“ Valter ütleb, et pidi muidugi ümberkehastumiseks harjutama ja oleks võinud seda veelgi rohkem teha. Mees paljastab, et teda tabas finaalis, mõlema esituse puhul, samas kohas üks väike tehniline viperus. „See oli minu enda tehniline nõksakas. Kes kuuleb, see kuuleb, aga ma rohkem ei kommenteeriks seda.“

