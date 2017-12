Tähelepanu koondub eeskätt su enda soovidele ja vajadustele, pead vältima lausa egoistlikuks muutumist. Saad aru, mis on sulle tõeliselt oluline, millised on peamised eesmärgid.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sulle usaldatakse ehk vägagi vastutusrikkaid ülesandeid. Mõtle, enne kui otsustad, mida enda kanda võtta, millest ära öelda, hinda oma võimeid realistlikult.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sind valdab sisemine rahutus. Tahad tegutseda, kuid samas oled kannatamatu ja seetõttu ka pealiskaudne. Teed mitut asja korraga, nii suureneb ka oht hooletusvigu teha.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Su teele satub ehk meeldivaid vastassoolisi, kes su südame kiiremini põksuma panevad. Suhete loomisel on olulisem seksuaalne veetlus, sisemine ilu jääb pigem tagaplaanile.

Neitsi

23. august – 22. september

Võimalik, et nüüd saab alguse uus armusuhe, mis kujuneb intensiivseks ja samas ka pikaajaliseks. Selle inimesega koos olles tunned, et muutud paremaks inimeseks.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Soodne aeg õppimiseks. Oled uudishimulik, kuuled mõndagi huvitavat, praegu saadud informatsioon jääb sulle hästi meelde ning osutub tulevikus kasulikuks.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Võta ette suurpuhastus, mööbli ümber paigutamine või alusta remonti. Oled nõus kauni kodu ja pere heaolu nimel küllaltki lahkelt raha välja käima.

Ambur

22. november – 21. detsember

Oled aktiivne, tahad olla inimeste hulgas, naudid seltskondlikku lobisemist, pidutsemist, flirtimist. Võimalik on saatuslik kohtumine, armumine esimesest pilgust.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Uute asjade alustamine on takistatud. Küll aga õnnestub päris kenasti tasapisi edasi arendada varem alustatut. Minevikus tehtud möödalaskmised võivad kuidagi tunda anda.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Vaim on ergas, sul tekkivad uued ideed, mida suudad ka suurepäraselt teostada. Isegi juhul, kui sa pole seda varem teinud, on nüüd võimalik loominguga raha teenida.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Praegu on oluline kuuluda mingisse gruppi. Tähtis on, et sind ümbritseksid inimesed, kellel on sinuga sarnased huvid ja vaated elule, kes sinust aru saavad.

Sünnipäevalapsele