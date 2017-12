Eesti korvpallikoondise 73:70 võit Suurbritannia üle oli kole, aga ülimalt vajalik. 2019. aasta MM-valiksarjas tuleb Eestil järgmisesse faasi jõudmiseks edestada oma alagrupis vaid ühte meeskonda, aga kindlasti pole tegu lihtsa ülesandega. Tasub vaid vaadata, millistes klubides mängivad eestlased ja millistes Suurbritannia, Iisraeli ja Kreeka korvpallurid. Sealjuures pole suurt vahet, kas Iisrael ja Kreeka saavad FIBA ja Euroliiga tüli tõttu välja panna A- või B-koondise. Ilmselt tuleb edasipääsuks võita veebruaris kodus ka Iisraeli või kaotada juuni lõpus Suurbritannias vähem kui kolme punktiga. Kui britid suudavad kedagi üllatada, lüüakse kaardid muidugi sassi. Ükskõik, kuidas Eestil läheb, on tõenäoline, et pärast valiksarja esimese faasi lõppu tuleb koondises põlvkondade vahetus. 10 aastat tagasi langes see kokku nn. mudaliigas siplemisega, edasipääs selle võimaluse õnneks välistaks.

protsenti on tõenäosus, et üliraskekaalu tõstja Mart Seim tuleb USAs peetaval MMil medalile. Seim märkis nädalapäevad tagasi, et oodata on aegade tugevaimat konkurentsi ja on üsna selge, et eestlane peab poodiumile tõusmiseks ennast ületama. Tõukamise väikese medali võiks Seim siiski võita.