„Eks ma ikka olen magada ka saanud, aga see uni on kogu aeg väga halb olnud. Olen selle festivali ettevalmistamise ajal läbi põlenud ja siis jälle tänu oma väga toredale arstile, kes on mind suutnud ilma igasuguste antidepressantideta looduslike asjadega aidata, taas jalule tõusnud,“ tõdes PÖFFi direktor Tiina Lokk pärast lõpugalat pidulikul õhtusöögil, et PÖFF ei ole talle sugugi kergelt tulnud. Jah, 17 päeva pimedaid öid PÖFFi filmifestivalil on selleks korraks ühel pool. „Saime sellise publiku teadlikult suurtest levifilmidest. Mõned sellised küll on, aga need on teistest erinevad tüüpi,“ on Tiina Lokk silmanähtavalt õnnelik. „Kui kümmekond filmi ongi väiksema külastatavusega, siis on see täitsa normaalne. Festival on ju natuke ka publiku kasvatamine ja enda järele tõmbamine. Oleme suure sammu edasi teinud, nii et publik on hakanud meie rahvusvahelisi esilinastusi armastama,“ selgitas Tiina Lokk.

PÖFFil on käimas ka palju uusi algatusi. „Muudame tegelikult selle meeskonna struktuuri ja teeme selle laiemaks. See on väga suur väljakutse ega lähe üldse lihtsalt,“ tunnistas Lokk, et tema meelest on kõigega suhteliselt hästi hakkama saadud. „Arvestades seda, et ülihulle asju ei ole juhtunud.“

Lokk õnnelik, et festivalile usaldas tulla 1200 väliskülalist, neist paljud saabusid Tallinna oma raha eest. „See tekitab isegi hirmu ja vajaduse, et suudaksime taset hoida ja sellest edasi minna.“ Suurima õppetunni saigi Lokk võistlusprogrammi korraldamisel: ta on kolme aasta jooksul näinud, et sellist filmi pole olemas, mis suudaks rahuldada seinast seina kõiki filmiasjatundjaid. „See on teinud minust teise inimese. Loomulikult on iga kunsti vastuvõtmine subjektiivne.“