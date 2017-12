Eesti on juutidele elupaigaks olnud põhiliselt kahel viimasel sajandil. Selle aja jooksul on paljud juudid olnud ja on kindlasti ka edaspidi Eesti kultuuriloo silmatorkavaks osaks. Juutidega Teises maailmasõjas toimunu mõjutab meid tänapäevani.

Esimesed teated üksikutest juutidest Eestis pärinevad juba 14. sajandist, kuid juudi kogukonna tekkest Eestis saame rääkida alates 19. sajandist. Sellest ajast alates on juudid esindatud Eesti igas ühiskonnakihis. Kahe maailmasõja vahel koondusid umbes pooled Eesti juutidest Tallinna ja Nõmmele, ligi tuhat juuti elas Tartus, peale selle veel Pärnus, Narvas, Viljandis ja Valgas.

Eesti elanikkonnast moodustasid juudid enne Teist maailmasõda 0,4%, mis nüüdseks on kahanenud 0,13%-le eestimaalastest. Juutide arvukus Eestis on võrreldes teiste Euroopa maadega alati püsinud suhteliselt madalana. Ometi on nende hulgast kerkinud palju silmapaistvaid Eesti teadlasi, ärimehi, näitlejaid ja muusikuid.