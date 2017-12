Valitsuse majandusarengu komisjon kiitis mõni aeg tagasi heaks majandusministeeriumi loodud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) arenguprogrammi, mille raames tahab Eesti riik kahe aasta jooksul siia välismaalt tööle meelitada 2000 IT-spetsialisti.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu andmetel on Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris juba praegu puudu 7000 spetsialisti. 2020. aastaks on hinnanguliselt kõikides sektorites kokku vaja 37 000 spetsialisti, millest suure osa katavad küll koolitustellimused ja juba olemasolev tööjõud.

„Kuid siiski jääb kahe aasta pärast puudu hinnanguliselt 8600 spetsialisti ning selle puudujäägi leevendamisega IKT arenguprogramm vähemalt 2000 IKT-spetsialisti värvates tegelebki,“ ütleb ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo. Spetsialistide värbamise kasuks räägib ministri kinnitusel ka tõsiasi, et nende palgad on Eesti keskmisest brutopalgast reeglina kõrgemad, seega on oodata ka suuremat maksutulu Eesti riigile.

Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoosi järgi aastani 2025 vajab Eesti majandus järjest rohkem spetsialisti tasemel töötajaid, et suudetaks pakkuda keerulisemaid tooteid ja teenuseid. Kui praegu on tööturul peaaegu iga viies töötaja tippspetsialist, siis prognoosi järgi moodustab järgmise kümne aasta kogu tööjõuvajadusest ligi veerandi vajadus tippspetsialistide järele.