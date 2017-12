Ettevalmistused saate finaaliks algasid juba eile lõuna ajal. Poole kolme paiku päeval käib Saku suurhalli koridorides tihe sebimine. Saalis on end sisse seadnud ajakirjanikud, mõned meeskonnaliikmed ja veel pisut publikut, kuid päris tunnet, kuidas täissaali ees lavale minna on, ei saa esinejad siiski enne õhtust otsesaadet kätte.

Läbimängus harjutatakse kõik läbi nii, nagu saateski. Olav Osolini sulest on ilmunud ka näosaate raamat, mille ta siis finaalsaates kaasteelistele kingib. „Anna raamat tagasi,“ manitseb ta, kui raamatute jagamine harjutatud.

Esimesena saab lavale – ka saates – Elina Born. Christina Aguileraks kehastunud Elina hääl toob saalis olijate kehale kananaha ja külmavärinad. Finaalis lubatakse aga lavale teisedki näosaate osalised, kes ei pääsenud küll oma punktidega finaali. Daniel Levi kehastub Coldplayks. Kui ühes esimestest saadetest pidi ta järele tegema Mihkel Mattiseni ning kogu oma tavapärase energia ja lõbususe kõrvale jätma, siis seekord saab ta kõik välja lasta – Levi jookseb mööda suurhalli ringi ja kargab laval nagu pöörane.

Kui Salvador Sobraliks kehastunud Marta Laan on laval ära käinud, ütleb saatejuht Märt Avandi, et on üsna veider näha, et naisele on kleebitud ette vuntsid ja habe ja see polegi naljakas, vaid hoopis väga liigutav. Hanna paneb end finaalis aga proovile räpimaailmas ja kehastub naisräpipundi Salt’N’Pepa juhtfiguuriks. Ta on endaga lavale meelitanud lauljatar Getter Jaani.

Läbimängul tuleb aplaus kõlaritest

Maailmakuulsat tenorit Placido Domingoks kehastav Valter Soosalu on lavale kutsunud sümfooniaorkestri. „Oh sa vana, mis hääl!“ kommenteeritakse läbimängu ajal saalist tema esitust, mis toob kaasa aplausi ja tunnustavad hõiked. „Kui ta nüüd selle esitusega ei võida, siis ei tea küll, mis inimestel mõttes on,“ arvab keegi publiku seast.

Bert Pringi, kes ühes saates kehastus Nicki Minaj’iks, on finaaliski otsustanud minna soovahetuse teed ja elustanud tüdrukutebändi t.a.T.u. Temaga koos on laval Liina Vahtrik, kes on samuti näosaates varem osalenud. Ruudulises koolitüdrukuseelikus ringi keksiv Bert on muidugi omaette vaatamisväärsus.

Hele Kõrve on finalistidest vast suurim üllataja. Eriefekte on tema esituse ajal laval kõvasti – purskab tuld ja sädemeid ning Hele hüppab laval mõnuga.

Kui kõik finaalietteasted on läbi tehtud, kamandatakse osalejad juba tuttavale diivanile istuma ning läbi mängitakse saate lõpp. Märt Avandist saab ühel hetkel aga räppar ja ta vuristab teksti, mille ettekandmine võtab muidu umbes minuti, ära umbes kümne sekundiga. Et publikut pole saalis eriti palju, lastakse aplausi kõlaritest. Nii saab enam-vähem peaaegu päris saate tunde kätte.

„Kõik, kogu lugu, võite minna, õhtul teeme samamoodi,“ lubab Märt ühel hetkel osalejad lavalt minema. Rahvas tõuseb püsti ja hakkab juba lahkuma, kui peaprodutsent Kaupo Karelson neid hoopis keelab: „Ei-ei-ei, me proovime kolmandad-neljandad kohad ka veel läbi!“ Kohtunikutöö pole läbimängu vaadates samuti mingi meelakkumine, sest veel enne, kui läbimängule punkt pannakse, peavad nad oma sissetulemist veel kord harjutama.

„Sellega on läbimäng läbi!“ teatab Kaupo lõpuks ning meeskond ja osalejad saavad rahumeeli suursündmuseks valmistuma minna. Sõu, mille tulemus on nüüdseks juba teada, võib alata!

---

Marta Laan finaali eel: „Tunnen end ärevalt!“

Marta Laan kehastas näosaate superfinaalis möödunud aasta Eurovisioni lauluvõistluse võitjat Salvador Sobrali ja esitas tema ballaadi „Amar pelos dois“. „Tunnen end ärevalt, jah,“ sõnas Marta vahetult pärast finaalsõu läbimängu ja mõni tund enne superfinaali algust Õhtulehele. Finaaliks valmistumine ei erinenud tema sõnul aga kuigi palju möödunud saadeteks harjutamisest.

Miks Marta otsustas esitada superfinaalis Portugali eurolauliku ballaadi? „Tahtsin teha veel kord mõnd meest ja ma ütlen, et muusikaliselt ta lihtsalt nii meeldib mulle! Imeilus – ma ei oska seda paremini kirjeldada. Ta on lihtsalt võrratu,“ õhkas Marta. Nõnda tunnistaski ta, et oli juba kohe alguses kindel, et ta esitab finaalis just selle loo.

Marta on hooaja jooksul kehastanud Marju Länikut, Etta Jamesi, Getter Jaanit, Beebilõusta, Lana Del Reyd, Maria Listrat ja Verka Serduchkat.

undefined (Tiina Kõrtsini)

Valter Soosalu finaali eel: „Ootust on rohkem kui ärevust.“

„Ootusärevus. See koosnebki ootusest ja ärevusest. Aga ma arvan, et praegu on ootust palju rohkem kui ärevust,“ kirjeldas Valter Soosalu vahetult pärast näosaate finaalsõu läbimängu Õhtulehele oma hetkeemotsioone. Ta ei leidnud selle siiski midagi halba. „Praegu on küll tunne, et läheme suure rõõmuga peale ja teeme seda asja nii hästi, kui oskame,“ sõnas ta.

Valter ütles, et finaaliks valmistumise protsess ei erinenud numbri seisukohast kuigi palju möödunud saateteks valmistumisest. „Finaalis lihtsalt on mastaabid natuke suuremad. Aga see, mis me laval teeme – arvan, et oleme kogu aeg püüdnud hoida tahhomeetrit punases ja üritada endast kogu aeg parimat anda. Nii ka täna,“ sõnas ta.

Valter esitas finaalilaval „Parla piu piano“, mis kuulub tenor Placido Domingo repertuaari – laulu, mis on tuntuks saanud filmi „Ristiisa“ tunnusmeloodiana. „Mul on teatavasti klassikalise muusika haridus ja teatav huvi klassikalise laulu vastu. Mulle lihtsalt jubedalt meeldib itaalia laulu esteetika! Ja ma tundsin, et kuna loosiratas polnud seda siiamaani võimaldanud, on mul nüüd võimalus see ise valida. Mul on selle üle väga hea meel,“ lausus ta.

Numbri ettevalmistamise juures oli tema sõnul kõige keerulisemaks itaaliakeelsete laulusõnade õppimine. „Need kuidagi lõpptulemuseni viia, et saaks ehtsa, autentse värvingu... Arvan, et see teekond on olnud praegu kõige töörohkem,“ tunnistas ta.

Valterit saatis edu juba esimeses saates, kui ta Tom Jonesina publiku pahviks lõi – see tõi talle ka esimese võidu. „Ütlen ausalt, et ma ei tulnud nüüd võitma, vaid osalema,“ sõnas ta intervjuus Õhtulehele. „Ausalt öeldes ma ei mõelnud üldse võidu peale,“ ütles ta.

Veel on Valter astunud Kait Tamra, Uku Suviste, Gloria Gaynori, Koit Toome, Peeter Volkonski, Phil Collinsi ja Village People’i kingadesse. Pärast viimast saadet ütles Valter Õhtulehele, et kõige rohkem on saade talle andnud seda, et ta on näinud, millised on tema kui artisti nõrgad küljed. „Siit on oma esitusi vaadates väga palju õppida. Tööd jagub aastateks,“ arvab ta.

(Tiina Kõrtsini)

Hele Kõrve finaali eel: „Tean, et jõuan end veel üles kruttida.“

„Tean, et mu etteasteni on aega ja ma jõuan end veel üles kruttida. Praegu on närv kontrolli all,“ sõnas Hele Kõrve Õhtulehele pisut enne suurt finaali. „Just jõudsin laval mõelda, et saal on tühi,“ ütles ta peale läbimängu, et tahaks juba tegelikult ka täissaalile esineda.

Hele kehastub ansambli Europe laukjaks. Pärast viimast stuudiosaadet arvas Hele, et temast saab finaalis naine, sest meeste kehastamine ei olnud tal enda arvates kõige paremini välja tulnud. „Kuid tuleb tunnistada, et pean oma sõnu sööma! Mul oli küll üks mõte naise osas, aga formaat näeb ette, et finaalis võiks olla võimalikult eriilmelised lood. Ja samas on need mehed ju ka nii naiselikud,“ naeris ta. Kõige raskem oli Hele sõnul finaaliesituseks harjutades tabada laulja tämbrit. „Ta pole ju päris mees mees ka, laulab kõrgest registrist,“ muigas ta.

Esimestes saadetes aga, kus ta Alice Cooperi ja Elina Bornina üles astus, ta end väga enesekindlalt ei tundnud. „Heas mõttes natuke teistmoodi on see kõik! Nüüdseks olen hakanud nende mängureeglitega kohanema ja praeguseks ma siiatulekut ei kahetse.“

Kõrve on saates kehastunud veel Elina Borniks, Alice Cooperiks, Kristiina Ehiniks, Monserrat Caballéks, Laura Põldvereks, Koit Toomeks, Jennifer Lopeziks ning Minnie Ripertoniks.

(Tiina Kõrtsini)

Elina Born finaali eel: „Lavaloleku tunnet ei saagi kirjeldada!“

„Mulle tuli kohe meelde superstaarisaade ja tuli sama närv sisse,“ rääkis Elina Born enne näosaate finaali Õhtulehele. Mõni aeg enne saadet oli Elina aga rahulik, kuigi tõdes, et ega ärevus tulemata jää. „Juba läbimängus hakkas tulema see mõnus õige tunne sisse. Seda tunnet, kui oled laval, ei saa kirjeldada – adrenaliin on nii kõrgel üleval!“

Elina valis finaalis kehastamiseks oma lapsepõlve lemmiklaulja Christina Aguilera ning tema loo „Ain’t no other man“. Et Elina on Aguilera muusika ja häälega koos üles kasvanud, on see talle enda sõnul juba pealuu sisse kulunud. „Ma ei taha öelda, et ma oskan seda nüüd jube hästi järele teha, aga proovin teha sedasama häält, mis mul peas kõlab,“ ütles ta.

Pärast viimast saadet reetis lauljatar Õhtulehele, et on tänu näosaatele hakanud oma välimuse pärast vähem muretsema. „Muidu on mul kogu aeg see teema, et lähen lavale ja tahan, et mul oleks ripsmed ja lainer. Siin olen ma olnud kõike muud kui see tavaline Elina ja see on mind mingitest asjadest vabastanud.“