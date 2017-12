Kõige rohkem imestasid kohaletulnud selle üle, et neile ei antud mitte mingit selgitust. "Üks politseinik oleks võinud ju meiega sinna ruumi jääda, kasvõi lihtsalt rahustamiseks, et meil pole põhjust muretsemiseks." Tunnistaja arvates võis politsei mehe ära viia seoses elamisloa probleemidega, sest Ingram on Ameerika päritolu.

Ingram on ka varem korraldanud tangoõhtuid. Näiteks toimus 28 september üritus nimega "Tango Musicality Classes with Julian Ingram in Tallinn". Üritust kirjeldati järgmiselt:

"Paljud juba teavad, et tangoõpetaja ja rahvusvahelise kogemusega DJ Julian Ingram on peale suvist festivali mõneks ajaks Tallinnasse jäänud. Kuni ta on siin, otsustas Julian korraldada paar tango musikaalsusele pühendatud eritundi. Julian on tangoõpetaja ja muusik, ta on olnud professionaalne ooperilaulja ja juhtinud tango orkestrit, seega muusikast ja musikaalsusest teab ta nii mõndagi!



Tundides aitab ta meil avastada enda musikaalsust tangos. Tundides on teemadeks: valsi musikaalsus, milonga musikaalsus, loovus muusika interpreteerimisel aga ka milonguero saladused, mille abiga õnnestub tantsupõrandal edukalt navigeerida ja tantsida hoopis uuel tasemel.



Lisaks välja kuulutatud tundidele, võib Julianiga teha ka eratunni soodsa hinnaga, niikaua kui ta on veel Tallinnas."