Talve hakk on toonud kauneid uudiseid kahe Eurovisioni võitja perre. Mullu Ukrainale võidu toonud lauljatar Jamala teatas sotsiaalmeedias, et ootab oma abikaasaga last. Nüüd on beebiuudistega lagedale tulnud ka Måns Zelmerlöw.

Small hero coming!! ❤️❤️❤️ #werecheesyaf 📸@itsmotherland A post shared by Måns Zelmerlöw (@manszelmerlow) on Dec 3, 2017 at 10:47am PST

Måns tõi oma kodumaale Rootsile Eurovisioni võidu 2015. aastal. Ukraina lauljatar Jamala viis trofee koju aga mullu. Nüüd on mõlema laulja elus aga veel suuremad asjad toimumas. Måns avaldas täna Instagramis pildi, millega annab teada, et 2018. aastal sünnib tema ja kallima Ciara Jansoni perre beebi.

Jamala läks oma kallima Seit-Bekir Sulemainoviga paari aprillis, Måns ja Ciara on aga sinnapoole teel - mees on oma armsamale juba varem abieluettepaneku teinud.

Звичайно, мені хотілося б тримати це в секреті і поділитися новиною тільки з найближчими, але багато хто вже і так здогадалися. Це найбільше диво на світі! #jamala #джамала #чекаю #masAllah 👀 A post shared by Jamala (@jamalajaaa) on Nov 29, 2017 at 12:28am PST

Palju õnne kõigile asjaosalistele!