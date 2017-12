Hullumajja saabub komisjon: "Mille järgi te otsustate, et haige on terveks saanud?"

"Kallame vanni vett, anname haigele lusika ja kruusi ning palume vann veest tühjaks teha."

"See on ju selge, et vann tuleb tühjendada kruusiga!"

"Ei! Kui kruusi või lusikaga, siis haige ei ole veel terveks saanud. Õige on avada kork ja lasta vesi välja."