Esimesel advendil süüdati kõikjal Eestis jõulupuudel küünlad. Rakvere, kes on viimastel aastatel silma paistnud teistmoodi puudega, süütas oma installatsioonil mitte küünlad, aga mahedates toonides jõulutuled.

Nagu tavaks saanud, on ka sel aastal installatsiooni autoriks linnakunstnik Teet Suur, keda aitas Rakvere ametikooli õpetaja Raiko Kaasik.

Jõuluaja eel käis Rakvere tähtsaima puu ümber pidev skandaal. Valimiste järel leppis koalitsioon kokku, et kuulsust toonud ebatraditsiooniliste kuuskede aeg on möödas ning linna peaväljakut hakkab taas ehtima metsast toodud jõulupuu. Otsus põrkus aga avalikkuse vastuseisuga. Linnapea Marko Torm otsustas aga pahameeletormi rahustada ning ütles, et Rakverre võiks püsti panna kaks kuuske korraga.

(Ain Liiva)

Nii ka tänavu tehti. Rakvere keskväljakut ehib taaskord uudne kuuseinstallatsioon, sellest umbes 300 meetri kaugusele püstitati aga ehtne jõulukuusk.

Viimaste aastate jooksul on omapärased kuused tõstnud Rakvere maailmakaardile. Rahvusvahelises meedias on kõrvutatud Rakvere omapäraseid jõulupuid suurlinnade, näiteks Londoni või Washingtoni omadega.