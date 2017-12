Seekordses nädalakokkuvõttes debateerivad Kadri Simsoni, laevakaitsjate ja uue erakonna teemal keskerakondlane Viktor Vassiljev ja reformierakondlane Valdo Randpere. Muuhulgas ütles Vassiljev, et kui peaks tekkima uus erakond, siis kargaks ta koos Randperega talle sõbralikult kallale.

"Mina loodan väga, et Kadri Simson jääb ametisse. Tegemist on tegelt kaasusega, mida tegelikult pole olemas. Sama hästi võiks öelda, et kõik, kes on poest ostnud vorsti, peaks vastutama selle eest, et keegi midagi tegi valesti Rakvere kombinaadis," kommenteeris Valdo Randpere, et Simsoni kaasa Teet Soorm vastutab üksi.

Vaata rohkem videost!