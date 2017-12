"Ootusärevus. See koosnebki ootusest ja ärevusest. Aga ma arvan, et praegu on just seda ootust palju rohkem kui ärevust," kirjeldas Valter Soosalu vahetult pärast näosaate finaalšõu läbimängu Õhtulehele oma hetkeemotsioone. Siiski ei leidnud Valter ärevusest midagi negatiivset. "Praegu on küll see tunne, et me kõik läheme suure rõõmuga peale ja teeme seda asja nii hästi kui oskame," sõnas ta.

Valter sõnas, et finaaliks valmistumise protsess ei erinenud numbri seisukohast kuigi palju möödunud saateteks valmistumiseks. "Me ikka igaks saateks püüame anda enda maksimumi. Finaalis lihtsalt on mastaabid natuke suuremad. Inimesi tõenäoliselt jälgib rohkem ja saal on mõistagi suurem. Aga see, mis me laval teeme - ma arvan ikkagi, et oleme koguaeg püüdnud hoida tahhomeetrit punases ja üritada endast koguaeg parimat anda. Nii ka täna," sõnas ta.

Valter esitab finaallaval Placido Domingo lugu "Parla piu piano". "Mul on endal teatavasti klassikalise muusika haridus ja mul on teatav huvi klassikalise laulu vastu. Mulle lihtsalt jubedalt meeldib see itaalia laulu esteetika. Ja ma lihtsalt tundsin seda, et kuna loosiratas siiamaani polnud seda võimaldanud, on nüüd mul võimalus see ise valida ja mul on selle üle väga hea meel," lausus ta. Numbri ettevalmistamise juures oli tema sõnul kõige keerulisemaks itaaliakeelsete laulusõnade õppimine. "Põhilised asjad on esiteks itaalia keel, mis on väga nüansirohke ja seal on päris palju sellist, mis erineb eesti keelest. Kuidagi selle keele värv, sellest arusaamine hakkab ka päris palju mõjutama tehnikat kuidas laulda. Need koos kuidagi viia sinna lõpptulemuseni, et ta annaks ehtsa, autentse värvingu... Ma arvan, et see teekond on olnud praegu kõige töörohkem," lausus ta.