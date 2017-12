Koolis ja töökohal pakutav ei vasta sageli noorte ootustele, samuti on hädas tööandjad sobiva tööjõu leidmisel.

"Kas me suudame muuta noorte hoiakuid/valikuid või peaksime me kohandama oma süsteemid selliseks, et me toetaks noorte valikuid ja, et nad teadlikult oskaks valida ka neid alasid, mida meil ühiskonnas vaja on," ütles OSKA arendusjuht Tiia Randma.

Õpilased ise tunnevad, et nad tahaksid valida toetudes olevikule ehk vajadustele, mitte ei õpiks ühe valdkonna ära ning töötada seal ühe koha peal elu lõpuni.