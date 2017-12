Marta Laan kehastab näosaate superfinaalis möödunud aasta Eurovisioni lauluvõistluse võitjat Salvador Sobrali ning esitab tema ballaadi „Amar pelos dois“. Vahetult pärast finaalšõu läbimängu ja mõned tunnid enne superfinaali algust sõnas Marta Õhtulehele, et tunneb end üpriski ärevalt.

Siiski sõnas ta, et finaaliks ettevalmistumine ei erine kuigi palju möödunud saadeteks harjutamisest. „Ettevalmistus on ikka sama. Lihtsalt laivis on publiku hulk mitmeid-mitmeid kordi suurem,“ sõnas ta. Miks siiski otsustas Marta esitada superfinaalis just Portugali eurolauliku ballaadi? „Ta on ääretult kihvt muusik. See, kuidas ta laulab ja musitseerib, liigutab mind väga. Imeilus – ma ei oska seda paremini kirjeldada. Ta on lihtsalt võrratu,“ õhkas Marta. Nõnda tunnistaski ta, et oli juba kohe alguses kindel, et finaalis esitab just kõnealust lugu. „Nendel samadel põhjustel, et teha veelkord mõnda meesterahvast ja ma ütlen – muusikaliselt ta lihtsalt nii meeldib mulle,“ selgitab ta põhjust.

Marta on hooaja jooksul kehastanud veel ka Marju Länikut, Etta Jamesi, Getter Jaanit, Beebilõusta, Lana Del Reyd, Maria Listrat ja Verka Serduchkat.

