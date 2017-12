Tunnen head meelt, et Reformierakond lõpuks regionaalpoliitikat ja ääremaastumist probleemiks peab. Õnneks on praegune koalitsioon nende murede lahendamisele juba mõelnud.

Omavalitsuste ühinemise ja maavalitsuste kaotamise käigus avaliku sektori töökohti tõesti väheneb. Selle muutuse tasakaalustamiseks viib valitsus aastaks 2019 pealinnast maakonnakeskustesse 1000 riigi töökohta, et suurendada riigiasutuste kohalolekut üle Eesti ning muuta piirkondade tööturgu mitmekesisemaks. Senine kogemus näitab, et ca 75 protsenti neist töökohtadest saavad kohalikud inimesed.

Mõned asutused on Tallinnast välja kolimise otsuse juba teinud. Näiteks EAS viib Pärnusse 30 töökohta ja uus loodav riigiasutus Eesti geoloogiateenistus viib Rakverre 50 töökohta. Eeskujuks on ka statistikaamet, kes viib Tallinnast Tartusse 25 ja Viljandisse 25 töökohta, samuti SA Erametsakeskus, mis kolib Raplasse 25 töökohta. Alla kümne töökoha väljaviimise näiteid on mitu, näiteks Riigi Tugiteenuste Keskuse loodud töökohad. Riigiasutuste Tallinnast väljaviimine on pidev protsess, mis peaks jätkuma ka pärast 2019. aastat.