Teade, et kõik Maxima poed jäävad 1. jaanuaril suletuks ja pühade ajal on oluliselt lühemad tööajad, teeb heameelt. Muidugi võib küüniliselt öelda, et madala palgataseme poolest tuntud kaubanduskett soovib säästa riigipühal töötamise eest ettenähtud kahekordse töötasu maksmise arvelt. Ent põhimõtteliselt on suund õige – kalleim vara on aeg, ja võib loota, et teisedki poeketid võtavad sellest otsusest eeskuju.

Pealegi sunnib see samm oma ninaesisest kaugemale vaatama: ka teenindaja on inimene ja soovib pühade ajal varem pere juurde. Ostude parem planeerimine on küllalt väike hind, mida selle eest maksta. Seda enam, et Lätis ostureisil käiv eestlane on pikema ettevarumisega juba harjunud.

Kuid märgata võiks sedagi, et lühikesele hingetõmbeajale (kui tööandja seda võimaldab) eelneb jaekaubandustöötajatel paar kuud sisuliselt pausideta rabelemist: armutu jaht jõulukingitustele ei käi ainult päeval, vaid kaupmehed meelitavad nn ostuöödega inimesi poodi isegi hilistel õhtutundidel. Järelikult tasub see ära. Aga kui jätaks sel aastal minemata?