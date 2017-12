„Läbimängus tehakse ju ka läbi, kes nii-öelda võidab ja seal oli täpselt seesama muusika, mis mängis alati superstaarisaates, kui mingi hääletamine hakkas. Mul tuli kohe meelde superstaarisaade ja tuli sama närv sisse,“ rääkis Elina Born enne näosaate finaali Õhtulehele.

Mõni aeg enne saadet oli Elina aga rahulik, kuid tõdes, et ega ärevus tulemata jää. Elina valis finaalis kehastamiseks oma lapsepõlve lemmiklaulja Christina Aguilera ning tema loo „Ain’t no other man“. „Ma arvan, et see show sobib väga hästi sellesse saali,“ põhjendas Elina, miks ta ei valinud esitamiseks mõnd Aguilera kuulsat ballaadi. Et Elina on Aguilera muusika ja häälega üles kasvanud, on see enda sõnul talle juba pealuu sisse kulunud. „Ma ei taha öelda, et ma oskan seda nüüd jube hästi järele teha, aga proovin teha sedasama häält, mis mul peas kõlab,“ ütles ta.

Lisaks laulule peab Elina laval ka kõvasti tantsu vihtuma. Kuna Born tantsib ka oma enda kontsertidel, olid võhmaga tal lood juba hästi. „Aga me nägime selle numbriga ikka väga palju vaeva ja tegime palju proove. See on väga uur võhmakas, jõhker.“ Läbimängus laval käia oli mõnus. „Juba hakkas tulema mõnus õige tunne sisse. Ma ootan õiget esinemist väga. Seda tunnet, kui oled laval, ei saa kirjeldada – adrenaliin on nii kõrgel üleval.