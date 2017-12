„Tunne on hea. Tean, et mu etteasteni on aega ja ma jõuan end veel üles kruttida. Praegu on närv kontrolli all,“ sõnas näosaate üks finalistidest Hele Kõrve Õhtulehele pisut enne suurt finaali. Hele kehastub ansambliks Europe. Pärast viimast stuudiosaadet arvas Hele, et temast saab finaalis naine, sest meeste kehastamine ei olnud tal enda arvates kõige paremini välja tulnud. „Tuleb tunnistada, et pean oma sõnu sööma. Mul oli küll üks mõte naise osas, aga formaat näeb ette, et finaalis võiks olla võimalikult eriilmelised lood. Siis ma mõtlesingi, et oleks hea teha mingi suure lava lugu. Ja samas need mehed on ju ka nii naiselikud,“ naeris ta. Päriselus ta bändi esinemas näinud pole. „Vend ja venna sõbrad laulsid mulle lapsepõlves seda kogu aeg kõrva ja sealt kuidagi see mõte tuli.“ Kõige raskem oli Hele sõnul finaaliesituseks harjutades tabada laulja tämbrit. „Ta pole ju päris mees mees ka,“ muigas ta. „Ta laulab kõrgest registrist ja tuleb tabada tema fraseerimised. Füüsis ja kõik tuleb hiljem järele, kui ongi juba välimus selline, lavavalgus ja lavashow, siis mingid asjad tulevad iseenesest järele.“

Hele tunnistas, et ta ei ole eriti tihti pidanud korraga laulma ja niimoodi pööraselt ringi kargama ja seetõttu on tal väga hea meel, et ta näosaates kaasa lõi ja kõikvõimalikke artiste proovida sai. „Teatris on ka olnud päris palju tööd ja me kasutame ju õhtust õhtusse samamoodi võhma – me küll ei jookse, aga kui on vaja palju teksti rääkida, siis kasutad sa ikkagi kogu oma keha,“ rääkis ta, et spetsiaalset võhmatreeningut ta finaaliks teinud pole. „Mulle tundub, et see kõik kokku on kasuks tulnud.“

Läbimängus oli Helel laval väga mõnus olla. „Just jõudsin laval mõelda, et saal on tühi,“ ütles ta, et tahaks juba tegelikult ka täissaalile esineda. Selle peale, et teda jälgivad sajad tuhanded silmapaarid, Hele mõelnud ei ole. „Mul ei ole mõtet seda mõtet omale ligi lasta, sest ega see mind ei aita. Tegelen sellega, et lavaaeg oleks justkui kontsert.“