60-aastane Kazimir lahkus pühapäeval kella 10.30 ajal hommikul hooldekodust Kose alevikus ja tema asukoht on siiani teadmata.

Eile ennelõunal Kosel asuvast hooldekodust lahkunud Kazimiri leidmiseks alustati täna hommikul maastikuotsingutega. Kazimir, kellel on käimine raskendatud, ei pruugi inimestega suhelda. Otsingutesse on kaasatud ka vabatahtlikud.

Mehel ei ole kaasas mobiiltelefoni ega dokumente. Kazimiril on seljas must jope, tumedad püksid, tume müts. Ta on 170 cm pikk, keskmise kehaehitusega ja tal on tumedad juuksed. Mees on ka varem hooldekodust lahkunud. Tänu tähelepanelikule inimesele leiti Kazimir 1. detsembri hilisõhtul hooldekodust paarkümmend kilomeetrit eemal. Kirjeldatud meest nähes andke sellest kohe hädaabinumbril 112 teada.

Otsingud kestnud juba terve päeva

Politseinikud on Kazimiri otsinud Kose ja mitmetest teistest alevikest ning kontrollinud teede ja tänavate ümbruseid, kuid teda pole veel leitud.

Praeguseks kogutud info põhjal pole välistatud, et ta on abivalmis autojuhtide abil edasi liikunud. Eile öösel laekus politseil teade, et sarnast meest nähti kella 17–17.30 paiku Prillimäe–Pahkla–Tuhala–Kiili teel. Korrakaitsjad kontrollisid piirkonda, kuid tulemuseta.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valter Pärn palub, et inimesed vaataksid üle varjatud paigad nagu kuurid, garaažid, kasvuhooned, prügimajad. "Kõik vaba sissepääsuga kohad, kus saab varjuda tuule ja vihma eest, tuleks üle vaadata. Kazimir ei otsi ise inimestega kontakti ja ta võib lihtsalt varjus olla," ütles Pärn.

Ta lisas, et mitmete vihjete kohaselt on meest Tallinnas märgatud, kuid politseinikud pole Kazimiri veel leidnud. Ta lisas, et kui inimesed märkavad Kazimiri, siis tuleb helistada kohe numbrile 112. "Ka kõige väiksemast infokillust võib meile kasu olla," lausus Pärn.

Ka vabatahtlikud on asunud meest otsima

"Palume kõigil inimestel, kes elavad Harjumaal Kose alevist ca 40 kilomeetri ümbruses, tutvuda oma lahtiste või kasutusel mitteolevate hoonetega. Samuti palume kontakteeruda oma naabriga, kui teda alaliselt kohal pole, ja küsida nõusolekut vaadata üle tema hoonete ümbruse," teatas SA Kadunud.

Samuti palume inimestel, kes kasutavad liikumiseks bussi, et te vaataksite üle bussipeatuse tagumise külje, kas seal pole vihma- või tuulevarju otsinud ja ära väsinud inimest.

Lisaks palume SA Kadunud telefoniga 6616776 ühendust võtta bussijuhtidel, kes sõitsid pühapäeval alates kella 11st läbi Kose piirkonnast Harjumaal.