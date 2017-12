Eile ennelõunal Kosel asuvast hooldekodust lahkunud Kazimiri leidmiseks alustati täna hommikul maastikuotsingutega. Mees leiti lõpuks Jõelähtme bensiinijaama lähedusest üles.

60-aastane Kazimir lahkus pühapäeval kella 10.30 ajal hommikul hooldekodust Kose alevikus. Et mees on käimisraskustega ega pruugi inimestega suhelda, tegi see tema leidmise raskemaks. Samuti polnud tal kaasas mobiiltelefoni ega dokumente.

Mees on ka varem hooldekodust lahkunud. Tänu tähelepanelikule inimesele leiti Kazimir toona sama päeva hilisõhtul hooldekodust paarkümmend kilomeetrit eemal.

Pühapäeva õhtul pärast teate laekumist hakkasid politseinikud ühes mitmekümne vabatahtlikuga meest otsima. Kazimiri otsiti Kose, Raasiku ja Rae valla teedel ning Kose, Ravila, Vardja, Habaja, Ardu, Kõue piirkonnast. Lisaks kontrolliti Oru, Vaida, Jüri, Kiili, Paunküla ümbruse teid ning Tallinna-Tartu maanteed.

Politseinikud leidsid Kazimiri vihje abil Jõelähtme vallast tankla lähistelt. Mees on elu ja tervise juures ning ta toimetatakse hooldekodusse. Politsei tänab tublisid inimesi, kes häirekeskusesse helistasid ja infot jagasid.