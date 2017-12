Eile ennelõunal Kosel asuvast hooldekodust lahkunud Kazimiri leidmiseks alustati täna hommikul maastikuotsingutega. Kazimir, kellel on käimine raskendatud, ei pruugi inimestega suhelda. Otsingutesse on kaasatud ka vabatahtlikud.

Mehel ei ole kaasas mobiiltelefoni ega dokumente. Kazimiril on seljas must jope, tumedad püksid, tume müts. Ta on 170cm pikk, keskmise kehaehitusega ja tal on tumedad juuksed.



Mees on ka varem hooldekodust lahkunud. Tänu tähelepanelikule inimesele leiti Kazimir 1. detsembri hilisõhtul hooldekodust paarkümmend kilomeetrit eemal. Kirjeldatud meest nähes andke sellest kohe hädaabinumbril 112 teada.