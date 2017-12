Ekstsentriline miljardär Elon Musk teatas, et saadab tuleva aasta jaanuaris Marsi orbiidile raketi, mis kannab oma peas olevas kapslis tema firma uusimat elektriautot, mille raadio mängib täiest jõust David Bowie laulu „Space Oddity“.

Hiiglaslik Falcon Heavy rakett stardib kavakohaselt Florida Cape Canaveralilt samalt stardiplatvormilt, millelt Apollo 11 astronaudid läksid Kuud vallutama. Sellel katselennul on raketi peas uusim ja kiireim Tesla elektriauto, mida Musk esitles vaid paar kuud tagasi. “Garanteerin, et saab olema põnev päev, mingu siis kõik korda või mitte! Loodetavasti suudab rakett katselennul vähemalt nii palju lennata, et ei tee stardialusele viga. Kui lähe õnnestub, siis jääb rakett kosmosesse miljarditeks aastateks – või midagi selle ringis, “ ütles Musk, kui uudise teatavaks tegi.

Superrasket raketti katsetati edukalt maapealsel alusel mais, kuid see ei taga veel, et kõik läheb sama hästi ka kosmosesse tõustes. Muski firma järgmine projekt on veel hiiglaslikum Big Falcon Rocket, BFR, mis suudab inimesi Marsile viia. Väidetavalt olevat see rakett nagu lennuk – suudab maanduda isegi siis, kui üks mootoreist üles ütleb ja on pealegi odavam kui Muski senised Falconi raketid.